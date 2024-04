Inaugurata la nuova area di lancio dei “Tappeti - Da Bepi” a Borso del Grappa

Si è tenuta sabato scorso, 27 aprile, l’inaugurazione del nuovo Decollo presso l’area di lancio “Tappeti - Da Bepi” loc. Col del Puppolo a Borso Del Grappa. Il presidente del Consorzio Turistico Emanuele Reginato ha ringraziato tutti i presenti per

aver raggiunto il luogo e aver potuto, per la prima volta per qualcuno, vedere da vicino le attività di lancio e decollo di parapendi, biposti e poco più su anche dei deltaplani. Il presidente Reginato ha ringraziato in primis gli operatori del Consorzio Turistico Vivere il Grappa, che sono riusciti con un grande impegno sia finanziario che di iter burocratico durato anni a terminare i lavori di messa in sicurezza e organizzazione di questa area di decollo, oggi molto frequentata da tutti i piloti italiani e stranieri. Attrezzare l’area anche con i servizi igienici, nel rispetto dell'ambiente, ha permesso di dare un’offerta completa ai turisti del volo libero e anche a tutti gli amanti del Monte Grappa che anche oggi nonostante le nuvole salivano sia a piedi che in bicicletta.

Presente anche l’assessore allo Sport del Comune del Comune di Borso del Grappa, Giulia Favero, che ha ricordato l’importanza del volo libero nell’economia e nel settore turistico sia comunale che di tutta la zona, oggi diventata anche parte della Biosfera Mab Unesco. Il consigliere delegato per la Provincia di Treviso Claudio Sartor ha sottolineato come anche in sede provinciale il massiccio del Monte Grappa sia stato più volte al centro degli interventi, soprattutto legati ai temi della fruibilità del territorio e della viabilità stradale, elemento essenziale per la fruizione anche del volo libero. In questo weekend infatti dal 27 al 28 aprile si tiene il Testival del Volo organizzato dal Consorzio Vivere il Grappa, un’area espositiva che raccoglie ben 16 espositori italiani e

stranieri di strumenti, abbigliamento, vele e componenti tecniche legate allo sport del volo libero. Il Testival è aperto dalle ore 9.00 alle 18.00 di sabato 27 e domenica 28 aprile presso l’area atterraggio Garden Relais di Borso del Grappa.

A corollario del Testival il Consorzio propone anche una serie di eventi iniziati da mercoledì 24 Aprile con la proiezione del documentario “Ali di Tela” , venerdì 26 Aprile con una prova di arrampicata a cura di una guida alpina aperta a tutti, sabato 27 Aprile nel pomeriggio una Slow Bike nei colli pedemontani e alle 18.00 la proiezione del Docu-Film “Vulnerability” presso area atterraggio Garden Relais di Borso del Grappa e per concludere il 28 Aprile un evento non competitivo di Hyke & Fly di gruppo.

Un programma molto ricco dove però mancano le competizioni di volo libero del Trofeo Monte Grappa, che come spiega il Presidente dell’ Asd Volo Libero Montegrappa Lorenzo Zamprogno, dovevano tenersi come da calendario la settimana di Pasqua , ma il meteo avverso non ha consentito le condizioni di sicurezza per poter disputare il Trofeo. Purtroppo il calendario delle competizioni internazionali è stabilito a fine dell’anno precedente, è un calendario fitto per cui risulta impossibile individuare una nuova data per riproporre le competizioni in Monte Grappa.

Inoltre al termine della cerimonia di inaugurazione del decollo il presidente Zamprogno ha voluto ricordare il suo predecessore Gianluca Soncin, abile e appassionato pilota oltre che presidente , venuto a mancare improvvisamente lo scorso dicembre. A lui nel nuovo decollo è stata dedicata una targa memoriale, scoperta oggi anche alla presenza dei suoi genitori, familiari ed amici.