Il nuovo trend dell’estate 2022? E’ Grappa Prosecco Ice

Prosecco ICE, l’unica grappa che si beve ghiacciata, è la nuova tendenza dell’estate 2022. Parte dal litorale veneto il Prosecco ICE on tour, un viaggio nei locali più alla moda e nelle spiagge italiane più frequentate, alla scoperta della rivoluzionaria grappa bianca della distilleria veneta Castagner, da consumare rigorosamente sotto zero. La distilleria di Vazzola ha sempre avuto nel suo dna uno spirito innovativo e la capacità di anticipare le tendenze del mercato. La proposta dalle grappe barricate si sposta ora sulla grappa bianca con l'obiettivo di rivoluzionarne i consumi. «Chi ama il Prosecco - commenta Roberto Castagner - ama anche il suo spirito da gustare rigorosamente ghiacciato. Provate questa nuova emozione, una vera rivoluzione nel mondo dei distillati».

«Quest’estate godiamocela ghiacciata», è lo slogan che accompagna il tour di Grappa Prosecco ICE Castagner. Prodotta da uve Glera, le stesse che vengono utilizzate per il più famoso spumante al mondo, il Prosecco, unisce uno dei fenomeni enologici mondiali del momento a nuove modalità di consumo.

Da oggi la grappa ha un’anima giovane. Castagner, uno dei nomi più celebri e importanti per i distillati di qualità, ha trovato la maniera per valorizzare il distillato italiano per eccellenza cambiando il modo di berlo e scegliendo di stupire. Grappa Prosecco ICE è stata creata per essere servita ghiacciata: il freddo non affievolisce i suoi aromi, ma al contrario li esalta, rendendola più gradevole e versatile. La purezza è il tratto distintivo della nuova grappa. «“Bucce Pure” - spiega Castagner - è, infatti, l’innovativa tecnologia che da qualche anno impieghiamo per la separazione del vinacciolo e del pedicello dalle bucce delle uve Glera, per distillare appunto solo la buccia dell'uva e ottenere un prodotto più morbido e pulito. Eliminando le parti legnose che contengono i tannini, si ottengono risultati straordinari in termini di maggior purezza e digeribilità della grappa».

Finissima e pura con un profumo leggero e fruttato, Grappa Prosecco ICE Castagner rimanda alle note tipiche del Prosecco come pera, mela, albicocca, pesca e mandorla. È ricca di note floreali primaverili quali sambuco e mimosa. Al palato è morbida, fine e vellutata, leggera e fresca seppur sapida e persistente. Ideale per un party estivo o come raffinato intermezzo in una cena di pesce, è ottima in accompagnamento al dessert o per un twist insolito sul gelato o sulla macedonia di frutta. «Se Grappa Prosecco ICE vi ha incuriosito - conclude Castagner - non resta che provarla. La trovate nei migliori locali, ma anche nei supermercati. Due sono i formati: 70 cl per bar, enoteche e ristoranti e 50 cl per la grande distribuzione».