Gioca un gratta e vinci da cinque euro, ne vince 100mila: vincita sorprendente mercoledì 4 maggio a "I giardini del sole", centro commerciale di Castelfranco Veneto. Il vincitore sarebbe un uomo sui 30 anni, cliente di passaggio non abitudinario della tabaccheria in cui è avvenuta la vincita. Dopo essere entrato nel punto vendita, il fortunato 30enne ha scelto una schedina da cinque euro del "Tutto per tutto". Decisivo il numero 18 che doveva essere abbinato alla vincita per portare a casa il montepremi. La vincita è la più alta mai registrata nella tabaccheria del centro commerciale di Castelfranco Veneto dove in passato c'erano state 4-5 vincite al gratta e vinci ma per un massimo di 10mila euro.