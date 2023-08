Gratta e vinci da venti euro, pensionata si porta a casa 50mila euro

Vincita cospicua e molto fortunata alla tabaccheria "Duomo" di Ceneda: sabato pomeriggio, 5 agosto, una pensionata 60enne residente a Vittorio Veneto è entrata nel punto vendita gestito da Flavio Bortoluzzi e ha acquistato un "Gratta e vinci 100X" del valore di 20 euro.

Grattando la schedina la signora ha trovato la scritta "500x100". Sul momento ha capito di aver vinto ma non aveva ancora realizzato l'esatto valore della vincita. È stato il tabaccaio, poco dopo, a comunicarle che aveva appena vinto 50mila euro. A quel punto sono iniziati i festeggiamenti con la signora visibilmente emozionata. Per la tabaccheria gestita da Bortoluzzi non si tratta della prima vincita registrata, anzi. Alcuni anni fa a Ceneda erano stati vinti 100mila euro al Gratta e vinci mentre, in anni più recenti, altri 20mila euro erano stati vinti al "10 e Lotto". Con la vincita di sabato scorso salgono dunque a 170mila euro i soldi vinti nella tabaccheria "Duomo" grazie ai Gratta e vinci.