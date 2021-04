Malattia incurabile, il sorriso di mamma Graziella si spegne a 53 anni

Sono stati celebrati nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 5 aprile, i funerali di Graziella De Zen mancata all'affetto dei suoi cari a soli 53 anni dopo una lunga malattia. La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nell'intera comunità di Vidor dove la 53enne risiedeva insieme ai familiari. Le sono rimasti sempre a fianco il marito Claudio ed il figlio Alex che l'hanno voluta ricordare con queste parole: «Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto della famiglia ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore».

Originaria di Maser, si era trasferita a Vidor per mettere su famiglia. Persona solare ed altruista, fino all'ultimo giorno ha provato a lottare con tutte le sue forze contro il tumore che le era stato diagnosticato. Assistita per un periodo dal Servizio infermieristico di assistenza domiciliare (Siad), nelle ultime settimane mamma Graziella era risultata positiva al Covid. Il virus ha indebolito ancora di più le sue condizioni di salute portandola al decesso nella giornata di mercoledì 31 marzo. Lo staff di Medicina ed Oncologia dell'ospedale San Valentino di Montebelluna ha cercato di fare il possibile per salvarla. Oltre al marito e al figlio, Graziella lascia le sorelle, Renata e Luisa, la cognata, i suoceri, nipoti e parenti tutti.