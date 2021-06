Green Pass, firmato il nuovo Dpcm: le informazioni da sapere

Da giovedì 1º luglio le certificazioni digitali saranno garantiti in tutti i Paesi dell'Unione. Sarà possibile ottenere una delle "certificazioni verdi" anche in farmacia con la propria tessera sanitaria

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato giovedì 17 giugno il Dpcm "green pass" che definisce le modalità di rilascio delle certificazioni verdi digitali per facilitare la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (Rsa) e gli spostamenti sul territorio nazionale. Con la firma del nuovo Dpcm si realizzano le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green pass", che a partire da giovedì 1º luglio garantiranno la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione Europea. In questo modo sarà garantita la piena libertà di movimento a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito del Governo italiano.

Le informazioni da sapere

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno.

La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero verde della app Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.

I cittadini già dai prossimi giorni potranno ricevere notifiche via email o sms.

La certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone

La certificazione potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

Il green pass entrerà in vigore da giovedì 1º luglio: fino al 30 giugno 2021, le documentazioni rilasciate dalle Asl, laboratori, medici e farmacie attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde Covid-19.

Che cos'è il green pass

La Certificazione verde nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid, essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, oppure essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. La Certificazione verde resterà in vigore per un anno a partire dal 1º luglio e potrà essere richiesta nel nostro Paese per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Dal 1º luglio la Certificazione verde sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. Gli Stati dell’Ue non potranno imporre ulteriori restrizioni di viaggio - come quarantena, autoisolamento o test - ai titolari di certificati a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

Come si ottiene il green pass

Per scaricare la certificazione si può utilizzare l'app Immuni dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

Sul sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al Ssn) e il codice (Authocode) ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Nelle regioni che hanno attivato il fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione. In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la certificazione grazie al sistema tessera sanitaria.

Come funziona il green pass

Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid, la Certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale. Quando la Certificazione sarà disponibile, riceverai un messaggio via sms o via email, ai contatti che hai comunicato quando hai fatto il vaccino o il test o ti è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (Authocode) e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo devi mostrare soltanto il QR Code sia nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, sia nella versione cartacea. La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati, per esempio nei porti e negli aeroporti, esclusivamente tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy. Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i tuoi dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiederti di mostrare anche un documento di identità in corso di validità.

Quanto dura la certificazione