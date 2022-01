Green Pass obbligatorio, 15 espositori rinunciano al mercatino di Borgo Cavour

Obbligo di Green Pass per gli espositori del mercatino di Borgo Cavour a Treviso: su 100 domande arrivate, 15 commercianti hanno deciso di ritirare la loro candidatura non presentandosi all'appuntamento di domenica 23 gennaio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il mercatino tornato ad animare il centro del capoluogo, ha chiamato a raccolta espositori provenienti da Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Molti si sono adeguati di buon grado alla nuova norma ma alcuni hanno deciso di non presentarsi dando forfait perché sprovvisti di certificazione verde. La domenica in Borgo ha richiamato una discreta quantità di curiosi e visitatori: nessuna multa da parte delle forze dell'ordine. Le norme su distanziamento e mascherine sono state pienamente rispettate.