Al mercato senza Green Pass: due commercianti multati e fatti chiudere

Controllo del Green Pass per i 150 espositori arrivati ad Oderzo mercoledì 17 novembre in occasione del mercato settimanale. Gli agenti della polizia locale, guidati dal Comandante Andrea Marchesin, sono scesi in strada per una serie di controlli sulle disposizioni anti-Covid. Al termine della mattinata solo due commercianti su 150 non sono risultati in regola e i loro banchi sono stati chiusi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", per il dipendente di un esercizio commerciale è scattata invece una multa di 600 euro per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Confortanti i risultati della prima ispezione al mercato: quasi tutti gli espositori erano in regola con la certificazione verde: controllata anche la distanza tra le bancarelle e l'uso delle mascherine. L'operazione ha ricevuto il plauso del sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Ad Oderzo l'84% dei residenti è vaccinato contro il Covid.