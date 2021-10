Green Pass, sabato senza 381 corse Mom: «Domenica servizi garantiti»

Nella giornata di sabato 16 ottobre sono state 381 le corse non garantite da Mom - Mobilità di Marca pari all'11% dei servizi programmati. Un numero che non si scosta di molto dalle previsioni dell'azienda dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass

Domani, domenica 17 ottobre, tutti i servizi festivi previsti sia a Treviso che in ambito extraurbano, saranno svolti secondo programmazione e senza nuove cancellazioni. Per lunedì 18 ottobre, invece, l'elenco delle corse non garantite è in aggiornamento sul sito dell'azienda di trasporti. Ad oggi si prevedono 413 corse non garantite (pari al 12% delle programmate) e 47 turni scoperti (pari al 11% del totale turni). Nella giornata di oggi, e fino a metà pomeriggio, sono stati fatti i tamponi nel bus itinerante attrezzato per: dipendenti Mom, autisti di aziende private e anche soggetti di altre aziende o istituzioni senza Green Pass.