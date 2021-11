Ristoratore senza Green Pass: controllo dei Nas e 600 euro di multa

Multa salata per un ristoratore trevigiano non vaccinato e senza Green Pass. I carabinieri del Nas di Treviso, durante un controllo effettuato nei giorni scorsi, hanno sanzionato il titolare con 600 euro di multa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il controllo sarebbe avvenuto in un bar-ristorante del capoluogo di Marca. Il titolare, non vaccinato, non aveva nemmeno fatto il tampone e stava lavorando senza certificazione verde. Inevitabile la sanzione. Il nucleo dei Nas ha annunciato controlli più serrati per le prossime settimane, in vista dell'arrivo delle festività natalizie. Molti clienti, infatti, hanno lamentato in questi giorni controlli non proprio ferrei in materia di Green Pass nei ristoranti della Marca. Quasi tutti i locali, infatti, chiedono ai clienti seduti al tavolo la certificazione verde ma ancora in pochi chiedono la carta d'identità per verificare che il Green Pass sia effettivamente della persona che lo esibisce. Un'operazione spesso impossibile quando il ristorante è pieno e il personale scarseggia.