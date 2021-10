Green Pass in municipio: a Castelfranco dieci lavoratori non si presentano

Primo giorno con obbligo di Green Pass in Comune a Castelfranco Veneto: venerdì 15 ottobre 130 dipendenti su 140 si sono presentati regolarmente al lavoro muniti di certificazione valida. Una decina di dipendenti invece, circa il 7%, non si sono presentati.

«L'assenza di queste persone non ha comportato particolari ricadute sulla gestione lavorativa odierna che è proseguita nel migliore dei modi - commenta il sindaco Stefano Marcon - La stessa cosa dicasi per il personale elettivo: in tutti i casi, sia per il personale amministrativo che per quello elettivo, erano state date tutte le indicazioni necessarie per adeguarsi alla normativa vigente. Ringrazio tutti i dipendenti comunali per il modo in cui hanno vissuto questo primo giorno con obbligo di Green Pass: ringrazio sia coloro che si sono presentati al lavoro sia coloro che, sprovvisti di certificazione, responsabilmente hanno preferito assentarsi».