Zoppas Industries, punto tamponi per i lavoratori senza Green Pass

Dopo il picchetto e le proteste dei lavoratori nella giornata di venerdì 15 ottobre, i vertici della Zoppas Industries di Vittorio Veneto hanno deciso di allestire un punto tamponi all'interno dell'azienda.

Dai prossimi giorni i dipendenti sprovvisti di Green Pass potranno richiedere i test nasali al costo di 10 euro a tampone. L'azienda non coprirà in alcun modo il costo dei tamponi. La prenotazione sarà obbligatoria e verrà organizzata per fasce orarie. I lavoratori dovranno prenotare i test al di fuori dell'orario di lavoro. Chi userà il turno di lavoro per sottoporsi al tampone e aspettare l'esito verrà segnalato come assente ingiustificato. Il servizio potrà essere utilizzato esclusivamente dai dipendenti del gruppo Zoppas Industries compresi gli autisti incaricati di consegnare le merci presso i magazzini dell'azienda. Il servizio sarà attivo dai prossimi giorni, sarà l'azienda a comunicare ai dipendenti le modalità di pagamento e prenotazione.

Il commento

Augustin Breda commenta la notizia con queste parole: «Dopo le proteste, con scioperi e presidi, ancora in corso, questo è un primo segnale migliorativo se pur insufficiente e non risolutivo, ma che serve a calmierare costi e rispondere ad una parte delle proteste, per tentare di abbassare il livello di scontro alla Zoppas Industries. Resta inaccettabile il nodo politico dell'introduzione dell'obbligo di Green Pass con tamponi a pagamento. Va eliminato - continua il sindacalista - Fino al 14 ottobre non serviva pagare per lavorare ora si, per chi non è vaccinato. Cos'è cambiato di talmente grave da giustificare, il dato scientifico epidemiologico che a situazione data impone? C'è qualcosa che non và in tutto questo. Siamo gli unici in Europa ad avere questi provvedimenti. Le imprese funzionano con i lavoratori non contro di essi. Ora ci sono anche le risorse messe a disposizione dal Governo per intervenire. Fatelo!»