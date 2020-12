Malattia incurabile, il piccolo Gregorio perde la vita a soli 13 anni

Dopo una lunga lotta contro un male prematuro e incurabile, il giovane Gregorio Bernini è mancato all'età di soli 13 anni. A Castelcucco, dove il giovane viveva con la famiglia, l'intero paese è in lutto. La notizia della scomparsa di Gregorio ha iniziato a diffondersi sui social.

«Stasera (giovedì 3 dicembre, n.d.r) Gregorio è volato in cielo: è figlio di tutti noi, un’anima bella, pura, eroica per come ha affrontato la sua breve vita. Accendiamo una candela tutti noi in ricordo di un ragazzo speciale». Queste le parole pubblicate nel gruppo Facebook "Sei di Castelcucco se...". Decine i commenti e i messaggi di vicinanza verso i genitori e la sorella di Gregorio. Come riportato da Qdpnews.it, il 13enne aveva scoperto di essere malato un anno e mezzo fa, dopo un forte dolore all'anca. Le visite mediche avevano portato alla luce la drammatica verità: leucemia. Disperate le cure e le terapie a cui il 13enne si è sottoposto nella speranza di sconfiggere la malattia. Nelle ultime ore le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, portandolo al decesso mentre si trovava in casa con i suoi cari. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.