Pasquetta al Piave, Spresiano vieta grigliate e picnic

Pasquetta blindata nei Comuni della Marca lungo le rive del Piave: lunedì 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa ma sarà consentito fare visita a parenti e amici (in non più di persone) e camminare nelle vicinanze della propria abitazione.

Concessioni che potrebbero portare ad assembramenti e picnic "abusivi" in varie zone delle grave del Piave. Nei giorni scorsi il Comune di Maserada aveva già provveduto ad annunciare controlli più severi e multe fino a 400 euro per chiunque verrà sorpreso a bivaccare lungo il fiume sià domenica che lunedì. A Spresiano, invece, i controlli inizieranno già sabato: giovedì 1º aprile il vicesindaco Mestriner incontrerà il Comandante della polizia locale per stabilire il piano definitivo dei controlli. I volontari della Protezione civile controlleranno in auto il parco grave e le aree verdi comunali. Difficile possano crearsi assembramenti visto che le previsioni meteo indicano rovesci e temporali proprio per la giornata di sabato e domenica. Lunedì di Pasquetta tornerà però il bel tempo ed è proprio in quel giorno che parchi e grave del Piave saranno gli osservati speciali. Il sindaco Marco Della Pietra sarà presente in prima persona per monitorare la situazione.