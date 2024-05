Interventi antisismici, per Grigolin +300% nel Nord Italia

Sull’onda delle agevolazioni del Sismabonus - che permette di ottenere una detrazione sulle spese sostenute tra il 50 e l’85%, in base alla riduzione del rischio sismico e altri fattori - Fornaci Calce Grigolin, l’azienda del Gruppo Grigolin specializzata nella produzione di prodotti per la ristrutturazione e risanamento, ha registrato una forte accelerazione delle commesse in questo ambito, con una crescita del 300% rispetto al 2022, in ulteriore sviluppo anche in questi primi 5 mesi dell’anno.

Un recente studio condotto da ISI - Ingegneria Sismica Italiana- evidenzia come il 60% degli edifici del Paese sia stato costruito prima del 1971 e dunque con inadeguate o assenti normative sismiche. In Italia si parla addirittura di 12 milioni di strutture non adeguate. Nella provincia di Treviso, una recente delibera regionale ha disposto l’innalzamento del rischio sismico, passato dalla fascia 3 alla 2, con quattro comuni addirittura a rischio elevato. Abitazioni private, aziende, immobili pubblici e plessi scolastici, dunque, necessitano di monitoraggio e miglioramento strutturale per resistere in caso di calamità.

Fornaci Calce Grigolin sta operando in questo ambito con volumi crescenti, dalla provincia di Treviso fino a tutto il Nord Italia: tra gli ultimi interventi quello relativo all’Istituto Comprensivo Statale di Loria e Castello di Godego (Treviso), all’Istituto Marconi di Padova dove a breve si procederà anche con il rinforzo delle murature e del vano scale e all’ISIS Bernocchi di Legnano (Milano). L’azienda, in ragione delle esigenze crescenti del mercato, ha sviluppato una offerta completa (Palladio Reinforcing System), investendo in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni all’avanguardia. Le attività vanno dal ripristino delle murature (per riportare la struttura alle sue condizioni originali), al rinforzo strutturale vero e proprio (attraverso nuovi materiali leggeri e flessibili, oltre che resistenti e durevoli nel tempo, con armature realizzate in rete di fibra vetro e basalto), sistemi per la messa in sicurezza, utilizzando tecnologie innovative, adattabili a qualsiasi struttura e classe di rischio sismico. Si tratta di soluzioni estremamente versatili, adattabili a qualsiasi situazione.

Fornaci Calce Grigolin, dichiara: «Il nostro impegno va oltre il mero consolidamento: con Palladio Reinforcing System, stiamo contribuendo in maniera attiva alla protezione del nostro patrimonio immobiliare. Con una vasta gamma di soluzioni adattabili a qualsiasi contesto e classe di rischio sismico, ci impegniamo a garantire non solo la resistenza strutturale degli edifici, ma anche il rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche, sia nel pubblico che nel privato. Non solo sicurezza sismica: lavoriamo in un’ottica conservativa, evitando quando possibile, interventi di demolizione e ricostruzione, decisamente più impegnativi dal punto di vista dello smaltimento».