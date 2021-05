Grotte del Caglieron: «Venerdì 28 maggio la riapertura»

L'annuncio era nell'aria ormai da alcuni giorni ma, solo nelle ultime ore, è arrivata la conferma ufficiale: le Grotte del Caglieron apriranno di nuovo al pubblico da venerdì 28 maggio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" sono terminati i lavori di messa in sicurezza del percorso naturalistico nel Comune di Fregona, chiuso dalla pandemia e gravemente danneggiato dal maltempo dello scorso 5 dicembre. Tra due settimane i visitatori potranno tornare a camminare in sicurezza tra le grotte anche se non nel Borgo dello Scalpellino, ancora inagibile a causa di una frana. Con la riapertura del parco torneranno le visite guidate, i laboratori per bambini e la vendita di prodotti del territorio. Un importante ritorno alla normalità, merito dell'enorme generosità dimostrata dai sostenitori della raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi dalla Pro loco di Fregona. La vicepresidente Paola Dei Tos commenta: «È stata un'avventura ed un'esperienza nuova dove ho potuto conoscere dei professionisti appassionati; in questi mesi ho potuto respirare e toccare con mano il profondo amore per le Grotte del Caglieron: grazie a tutti per la sensibilità e la generosità dimostrata da chi ha donato e ci ha permesso di concludere i lavori di messa in sicurezza del percorso. Oggi possiamo affermare con grande gioia che le grotte sono più belle di sempre».