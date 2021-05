Grotte del Caglieron: «Possibile riapertura a fine maggio»

Grotte del Caglieron riaperte al pubblico da fine maggio: un'ipotesi che potrebbe diventare presto realtà grazie al grande lavoro svolto dai volontari delle Pro loco di tutta la Marca nel parco naturalistico di Fregona.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", molto dipenderà anche dalla raccolta fondi che si concluderà domenica 9 maggio. L'obiettivo della Pro loco di Fregona è raggiungere i 100mila euro di donazioni per far fronte ai lavori di sistemazione più importanti. Fino ad oggi sono stati raccolti oltre 70mila euro grazie a 153 donatori. Resta ancora qualche giorno per sperare di raggiungere l'obiettivo. Le Grotte sono chiuse dallo scorso dicembre dopo che un violento nubifragio aveva distrutto i camminamenti del percorso naturalistico. Al Comune di Fregona non era rimasto altro da fare che chiudere l'accesso al pubblico. La Pro loco che gestisce il parco non si è però persa d'animo e, oltre ad aver chiamato a raccolta i volontari delle altre associazioni provinciali, ha lanciato la raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding "Produzioni dal Basso" per coprire i costi di rifacimento delle passerelle e di ripristino dei versanti franati. Con il ritorno in zona gialla del Veneto, inoltre, nei giorni scorsi ha potuto riaprire anche il Ristorante alle Grotte Da Nereo con tanto di terrazza affacciata sul percorso naturalistico. Un primo segnale di ripartenza per uno dei luoghi più amati della provincia di Treviso.