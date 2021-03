Grotte del Caglieron: avviato un crowdfunding per riaprire le passerelle

Centomila euro. Questa la cifra complessiva minima che la Pro Loco di Fregona vorrebbe recuperare attraverso la campagna di crowdfunding che apre oggi 5 marzo grazie alla piattaforma digitale messa a disposizione per l'occasione dalle Produzioni Dal Basso. L'obiettivo è quello di ripristinare tutti i camminamenti delle bellissime Grotte del Caglieron distrutti dal maltempo che lo scorso 6 dicembre si è abbattuto in tutta la Marca. Da quel giorno, infatti, le Grotte sono rimaste chiuse al pubblico e solo con l'aiuto di cittadini e turisti potranno riaprire nei prossimi mesi visti gli ingenti danni subiti che, secondo il Comune, superano abbondantemente i 500 mila euro. In ogni caso, grazie anche ai fondi donati da alcune aziende del posto, la speranza è quella di ripristinare il percorso turistico entro i primi di maggio così da far tornare, quanto prima, le Grotte e il Parco ad un rinnovato splendore.