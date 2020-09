Gruppo della Guardia di Finanza di Treviso, insediato il nuovo comandante

Si è insediato il nuovo Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Treviso, da cui dipendono i Reparti territoriali dell’intera provincia (Compagnie di Treviso e Conegliano e Tenenze di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Oderzo e Vittorio Veneto). Il Maggiore Giuseppe Spezzaferro, trentaseienne, di origini siciliane, laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, proviene dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, ove ha retto la Sezione GOA (Gruppo Operativo Antidroga) e successivamente la Sezione Criminalità Organizzata, maturando un’esperienza impegnativa e professionalizzante.

In precedenza, aveva comandato la Tenenza di Alghero, dal 2009 al 2011, e il Nucleo Operativo Pronto Impiego (i “baschi verdi”) del Gruppo di Reggio Calabria, dal 2011 al 2014. Il nuovo Comandante del Gruppo si è detto onorato dell’incarico assegnatogli, consapevole delle responsabilità ed entusiasta di intraprendere questa nuova sfida professionale in un’area del Paese di primario livello economico. II Comandante Provinciale ha dato il benvenuto e rivolto un augurio di buon lavoro al Maggiore Spezzaferro, certo che l’expertise maturato dall’Ufficiale nel contrasto alle infiltrazioni criminali nel tessuto economico potrà fornire un contributo decisivo alla tutela degli imprenditori onesti dai rischi connessi all’infiltrazione di capitali di illecita provenienza, sempre concreto in periodi di rallentamento dell’economia quale quello attuale.