Medicina nucleare, guasto improvviso alla Pet: esami riprogrammati

Guasto improvviso all'apparecchiatura per gli esami PET presso il reparto di Medicina nucleare a Treviso: una decina di appuntamenti in tutto sono stati sospesi e riprogrammati dall'Ulss 2.

Il guasto è stato riscontrato al momento dell’accensione dell’apparecchio, durante i controlli di qualità giornalieri. Dopo alcuni tentativi di riavvio del tomografo, guidati anche in remoto dai tecnici della ditta fornitrice, alle ore 8.59 è stata attivata la richiesta di intervento urgente di ripristino, fissato per lunedì 1º agosto. Gli esami previsti, sia in data odierna che lunedì, sono stati subito riprogrammati. L'Ulss 2 si scusa con i pazienti per l’inconveniente.