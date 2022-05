Guè Pequeno, bagno nella vasca di Prosecco: «Il vino è stato riutilizzato»

Torna a far discutere il video girato la scorsa estate dallo youtuber Sinnaggagghiri e dal rapper Gué Pequeno presso l'azienda vitivinicola "Il Colle" a San Pietro di Feletto. Per l'occasione era stata utilizzata una vasca da 400 litri, riempita di glera, sollevando commenti e reazioni di sdegno tra produttori ed esponenti politici. Il consigliere regionale del Pd, Andrea Zanoni, aveva presentato un'interrogazione per revocare i fondi pubblici regionali all'azienda vitivinicola che aveva ospitato le riprese del video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", martedì 3 maggio è arrivata la risposta della Regione. Sarebbe toccato all'assessore Caner rispondere a Zanoni ma, essendo assente, al suo posto è stata l'assessore Donazzan a prendere la parola e a spiegare che non c'è stato nessuno spreco dal momento che il vino in cui il rapper ha fatto il bagno è stato riutilizzato per la produzione di altri prodotti vinicoli. Zanoni si è detto allibito del fatto che l'episodio sia stato derubricato a semplice trovata di marketing senza considerare l'omissione di controlli sanitari nel riutilizzo di un vino in cui due persone avevano fatto il bagno.