Solidarietà al popolo ucraino in guerra: i monumenti di Treviso si colorano di giallo e blu

Porta San Tomaso, la statua della Teresona e la sfera di Benetton in via Roma. Sono questi i tre monumenti della città che il Comune ieri sera ha deciso di illuminare con i colori della bandiera dell'Ucraina. Una decisione, su iniziativa del presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli, presa per dimostrare il proprio sostegno ad un popolo in guerra a causa dell'invasione russa. Un gesto che segue la mozione votata all'unanimità da tutti i capigruppo mercoledì sera in consiglio comunale con cui è stata condannata "l’invasione della Russia e le aggressioni in atto, esprimendo al contempo piena solidarietà al popolo ucraino e chiedendo di porre fine alle ostilità e al Governo italiano di continuare a fare tutto il possibile, con ogni sforzo diplomatico, per mettere fine al conflitto”.

Nel frattempo, nella giornata di mercoledì a Castelfranco Veneto è andata in scena una fiaccolata per la pace in Ucraina, in solidarietà con i popoli e le genti pacifiche di tutta Europa. Un evento organizzato dal Comitato per la Pace di Castelfranco in concomitanza con la Giornata per la Pace indetta da Papa Francesco.