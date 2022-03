Covid-19, ecco l'opuscolo informativo riservato ai profughi ucraini

La Direzione Prevenzione della Regione del Veneto ha predisposto del materiale informativo dedicato alle persone provenienti dall’Ucraina, ritenendo che l’attuale crisi internazionale Ucraina associata allo scenario epidemiologico legato alla diffusione del Covid-19 richiedesse anche una particolare attenzione agli aspetti di informazione e comunicazione rivolta ai profughi ucraini, oltre che alla popolazione e alle istituzioni coinvolte nell’assistenza o nell’accoglienza.

“Covid-19 – come possiamo proteggerci” è il primo opuscolo informativo, predisposto sia in italiano sia in ucraino.

L’informativa è incentrata sulla prevenzione e riguarda:

-il testing, con spiegato il motivo per cui sottoporsi al tampone, in che momento e in quali strutture;

-le buone norme di comportamento per prevenire l’infezione;

-l’importanza della vaccinazione, passo più importante per proteggere sé stessi e la comunità.