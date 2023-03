Guida alla Chiesa di San Pietro Apostolo, il volume degli studenti dell'Obici

Un momento di incontro con tutta la cittadinanza riunita per ascoltare dalla voce di quattro studentesse dell’istituto Obici (Emma, Anna, Wisal e Yi Xie) le vicende che hanno accompagnato la nascita e gli sviluppi storico-artistici della chiesa di San Pietro Apostolo a Fontanelle. Numerosi i rappresentanti delle attività produttive del comune, a sottolineare l’importanza e il valore che tale patrimonio artistico-religioso ha per la comunità locale. La presentazione della guida si è tenuta domenica 26 marzo.

La presentazione

Oltre al vescovo Pizziolo, sono intervenuti il parroco, don Ezio Segat, e don Mauro Cettolin, già alla guida della parrocchia fino a settembre 2022, la sindaco di Fontanelle, Maurina Sessolo, il dirigente scolastico dell’Isis “A. V. Obici”, Michele Botteon, la professoressa, Ornella Cattai, l’esperto di arte sacra, Giuliano Ros, Mariuccia Nardin in rappresentanza dei parrocchiani che hanno promosso e dato impulso al progetto della guida, e Marco Zabotti, direttore scientifico dell’Istituto “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” della diocesi di Vittorio Veneto che ha moderato gli interventi. L’accompagnamento musicale è stato curato dall’associazione “Phileo” di Fontanelle.

L'opera

La guida dal titolo “Percorso storico e artistico nella chiesa di San Pietro apostolo in Fontanelle” è stato un vero e proprio dono che le nuove generazioni hanno voluto consegnare alla comunità, in una sorta di passaggio di testimone che unisce passato, presente e futuro, all’insegna della valorizzazione di un patrimonio culturale e architettonico fra i più significativi del territorio. Il progetto si è concretizzato nell’anno scolastico 2021-2022 e ha visto coinvolte le attuali classi 5AL e 5BL del liceo artistico opitergino. A coordinare i lavori sono stati i loro docenti. L’iniziativa è stata realizzata dalla parrocchia di Fontanelle, con il patrocinio della Diocesi di Vittorio Veneto, dell’Istituto Diocesano “Beato Toniolo - Le vie dei Santi” e del Comune di Fontanelle. La guida è stata finanziata in piccola parte dalla parrocchia, da un benefattore anonimo e dai Vignaioli Veneto Friulani, in ricordo di Valerio Cescon, fontanellese e storico Presidente della Società cooperativa agricola scomparso lo scorso settembre.