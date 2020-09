Guido De Rosso compie 80 anni, Farra di Soligo gli dedica una targa

Il Campione italiano in linea, vincitore di un Giro del Piemonte e terzo classificato al Giro d’Italia nel 1964, Guido De Rosso, ciclista professionista su strada dal 1962 al 1969, ha raggiunto un nuovo traguardo spegnendo ben 80 candeline.

Per festeggiare al meglio il suo 80esimo compleanno e per confermare la stima e il riconoscimento per i risultati sportivi raggiunti, il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, ha consegnato all’ex sportivo una targa per i risultati sportivi ottenuti e per gli 80 anni appena compiti. «A pochi giorni dalla 14° Tappa del 103° Giro d’Italia che vedrà l’intero territorio comunale attraversato da i migliori professionisti del ciclismo di oggi - dichiara il sindaco - con piacere ho incontrato Guido, che rappresenta per Farra un esempio di eccellenza sportiva del nostro territorio, che con determinazione ed impegno ha saputo elevarsi a importanti livelli ciclistici». L'amministrazione comunale sta programmando alcune iniziative per ricordare le imprese in sella alle due ruote di De Rosso.