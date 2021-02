Male incurabile, l'Alpino Guido Morlin muore a 65 anni

Il "Lupo" Guido Morlin è andato avanti: le Penne nere di Biadene piangono in queste ore la scomparsa del 65enne, stroncato da un tumore contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Originario di Caerano di San Marco lascia la moglie Antonella e i figli Ivan e Chiara.

Artigiano edile e pavimentista in pensione, era una persona semplice che amava trascorrere il tempo in compagnia della gente. Come riportato da Qdpnews, l'impegno con gli Alpini di Biadene lo aveva visto protagonista nel mondo del volontariato. Tra gli interventi degli ultimi anni la ristrutturazione della comunità di recupero "Fontanelle" per tossicodipendenti. Presenza fissa alle varie adunate, in molti lo ricordano oggi per la sua simpatia contagiosa. La notizia della sua scomparsa prematura ha lasciato senza parole moltissimi abitanti di Caerano che, in queste ore, si sono strette intorno al dolore dei familiari. I funerali saranno celebrati mercoledì 10 febbraio nella chiesa del suo paese di origine.