Gusto Artigiano apre in Piazza dei Signori a Treviso

Protagonisti gli artigiani del gusto della Marca con una grande selezione di prodotti di qualità, con tante proposte gastronomiche da assaggiare e acquistare. In piazza dei Signori a Treviso, in uno dei punti più prestigiosi del centro storico nasce uno spazio esclusivo dove trovare eccellenze alimentari artigianali

Nel temporary store di Confartigianato Imprese a Treviso, nel salotto buono della città, al civico 17, raggruppa nove imprese socie di Confartigianato Marca Trevigiana proporranno e venderanno i loro prodotti.

Leccornie dolci e salate, che spaziano dalla pasticceria alla gastronomia, dalla birra alla cioccolateria senza trascurare insaccati e formaggi, realizzate con materie prime di assoluta qualità, per soddisfare i palati più esigenti e raffinati, confezionate nel rispetto della tradizione da professionisti esperti, aperti all’innovazione e sempre alla ricerca di nuove combinazioni per arricchire la varietà dell’offerta.

Un viaggio fatto di sapori, un’opportunità per riconoscere la genuinità, un insieme di competenze destinate a contaminarsi per divenire un modello per la crescita di un settore strategico per l’identità territoriale.

ORARI DI APERTURA

Dal prossimo fine settimana e per quelli seguenti del mese di marzo gli orari di apertura saranno i seguenti

Venerdì dalle 17.00 alle 20.00

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00