H-Farm: «Il nuovo campus sarà inaugurato lunedì 7 settembre»

A meno di un anno dalla posa della prima pietra, H-Farm si prepara ad inaugurare H-Campus che, con i suoi 51 ettari di estensione, è destinato a diventare il più grande e importante polo di innovazione e formazione in Europa.

La presentazione del campus alla stampa si terrà nella giornata di lunedì 7 settembre, nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19. Dopo il ritrovo alle 10 di mattina, il taglio del nastro avverrà pochi minuti dopo le 10.30 e segnerà, a tutti gli effetti, l'inizio di una nuova era per H-Farm che, con questo nuovo campus, punta a rivoluzionare il settore dell'istruzione in provincia di Treviso. La cerimonia inaugurale di lunedì 7 settembre non sarà aperta al pubblico ma solo alla stampa accreditata, l'area del campus sarà blindata e gli accessi limitati e controllati in primis per evitare il rischio di contagi legati al Covid-19. L’ampliamento, di cui solo il 10% edificato, vedrà la realizzazione di 13 nuovi edifici dedicati alla formazione, al mondo delle startup e delle imprese per un totale di 30mila metri quadrati di superficie coperta, interamente a cubatura zero, grazie al recupero di volumi di strutture in stato di abbandono e all'abbattimento di una ex base militare della zona. Edificati, tra gli altri, uno studentato in grado di accogliere quasi 250 studenti, un centro sportivo di circa 7mila metri quadrati complessivi che comprenderano anche uno skate-park e una pista per l’atletica leggera. Il cantiere, concluso a tempo di record, ha dato anche grande spazio all'ambiente con la piantumazione di ben duemila alberi nei dintorni del campus. Un polmone ecologico dove l'istruzione avrà un ruolo centrale. L'inaugurazione annunciata per lunedì 7 settembre fa dunque ben sperare per l'utilizzo del nuovo H-Campus a partire già dall'inizio del prossimo anno scolastico.