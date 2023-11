H-Farm, insegnante di matematica su Instagram: "Hitler aveva ragione su voi ebrei"

Nelle settimane in cui il Mondo intero segue con dolore e apprensione lo sviluppo del conflitto israelo-palestinese, un grave episodio di antisemitismo è avvenuto in provincia di Treviso, facendo finire nella bufera il campus H-Farm di Roncade.

Come riportato da "Il Corriere del Veneto" l'insegnante di matematica Hanane Hammoud, nata in Libano ma residente in Italia e dal 2021 docente proprio a Roncade, avrebbe pubblicato sul suo profilo Instagram contenuti e frasi antisemite e di apologia dell'Olocausto. Tra le stories (contenuti visibili solo per 24 ore) condivise da Hammoud nei giorni scorsi, una di queste era un video sotto cui la professoressa aveva scritto in inglese: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». Uno sfogo legato ai continui bombardamenti su Gaza che ora rischia però di costarle il posto di lavoro.

La professoressa, accortasi della gravità delle sue frasi, ha cancellato la "storia" dopo pochi minuti ma, prima che la eliminasse, proprio una sua studentessa del campus è riuscita a fare uno screenshot del video antisemita facendolo vedere ai genitori che, a loro volta, hanno ricondiviso l'immagine nella chat delle famiglie segnalando l'accaduto alla direzione di H-Farm. L'istituto avrebbe convocato mercoledì mattina, 8 novembre, l'insegnante a colloquio e lei si sarebbe giustificata dicendo di aver pubblicato la "storia" in un momento di difficoltà psicologica dovuto alle ripercussioni che la guerra sta avendo sui cittadini palestinesi dove vivono ancora oggi molti suoi conoscenti. Nonostante le scuse il provvedimento disciplinare per Hanane Hammoud sembra inevitabile: nelle prossime ore la scuola di Roncade potrebbe decidere di sospenderla. "Gli insegnanti devono essere d'esempio" è uno dei motti fondanti del campus trevigiano.

La nota del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, su impulso del Ministro Valditara, si è subito attivato chiedendo al legale rappresentante dell’istituto informazioni esaustive e immediate sui fatti e di essere messo a conoscenza delle misure adottate. Essendo H-Farm una scuola straniera non vigilata dal Ministero dell'Interno, l’iter disciplinare di accertamento e di eventuale sanzione potrà essere avviato solo dall’istituto stesso. «Odio razziale e discriminazioni di ogni tipo sono incompatibili con i principi della nostra scuola che è la scuola costituzionale, improntata al rispetto della persona. Come Ministero metteremo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili» conclude in una nota ufficiale il Ministro Giuseppe Valditara.