H-Farm rinuncia al cannone sparaneve: «Non volevamo offendere nessuno»

Niente cannone sparaneve nel campus di H-Farm: venerdì 17 dicembre era stato programmato un evento dedicato alla montagna, con il coinvolgimento di importanti aziende del settore tra cui: Nordica, Sportler e Demaclenko, ditta altoatesina che aveva realizzato il generatore di neve artificiale. Il cannone avrebbe dovuto imbiancare il tetto della biblioteca del campus ma le belle giornate di questa settimana e le temperature leggermente sopra la media stagionale non hanno permesso alla neve di attaccare.

A complicare il tutto anche le polemiche sollevate da Legambiente nelle scorse ore sullo spreco ambientale dell'intera operazione:«Non era nostra intenzione offendere nessuno e facciamo tesoro di tutte le osservazioni - la replica di H-Farm - È stato un tentativo che abbiamo voluto fare, utilizzando solo acqua di recupero, energia prodotta dai nostri pannelli solari e nessun additivo o agente chimico. La neve non è riuscita ad attaccare, ad ogni modo è prezioso per noi recepire i vostri commenti e tenerne conto per il futuro».