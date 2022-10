Hausbrandt apre un nuovo punto vendita nel cuore di Treviso

La nuova "vetrina" Hausbrandt nel cuore di Treviso aprirà le porte al pubblico sabato 8 ottobre alle 11, in Piazzetta della Torre. Nell’anno del 130° anniversario, Hausbrandt si regala così un nuovo luogo dove raccontarsi e incontrare appassionati e ospiti, garantendo una shopping experience di altissimo livello.

Lo spazio si presenta nella caratteristica vivacità e grafica della brand image Hausbrandt: le più recenti opere in plexiglass del presidente Martino Zanetti ispirano grafie raffinate e i colori raccontano di un ambiente che intende accogliere i trevigiani. All'interno del nuovo punto vendita il percorso espositivo dà il benvenuto ai visitatori, accompagnandoli in un’atmosfera elegante, che sottolinea la passione per la materia, la cura e la consapevole attenzione che guida ogni progetto: dal caffè Hausbrandt, alla birra Theresianer, dai vini Col Sandago allo champagne Martin Orsyn. Con una selezione curatissima di prodotti, il nuovo Shop Hausbrandt è un luogo inedito in cui si entra non solo per acquistare, ma anche per lasciarsi ispirare, degustare e conoscere nuovi prodotti. Un ricco calendario di appuntamenti animerà la sfavillante casa Hausbrandt nel centro di Treviso: momenti ed esperienze di tasting per avvicinare e affascinare attraverso la storia, il profondo impegno e il rispetto delle diverse materie prime che contraddistinguono il brand. Hausbrandt abbraccia una nuova sfida: un luogo di incontro e un palcoscenico di gusto al centro della sua città.