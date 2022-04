Home Rock Bar messo all'asta: il prezzo è di 16mila euro

Meno di 17mila euro per uno dei locali che hanno fatto la storia della vita notturna trevigiana negli ultimi anni: l'Home Rock Bar è stato messo all'asta in questi giorni dopo la chiusura avvenuta nell'ottobre del 2021 con il fallimento della società Home Srl.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la base d'asta è stata fissata a 16.500 euro dal sito "Aste33". La cifra comprende qualsiasi cosa presente all'interno del locale tranne le mura, non in vendita. Il nuovo acquirente potrà quindi rilevare gli arredi (sedie, tavoli, bancone), le cucine, le chitarre e tutte le apparecchiature elettriche rimaste ancora oggi dentro il locale di Via Fonderia. Il prezzo di partenza, oggettivamente molto basso, è dovuto agli effetti della pandemia. L'asta si svolgerà solo in via telematica, sul sito Aste33.com. Per presentare le offerte bisognerà collegarsi dal 16 al 19 maggio. Visto il nome e la storia del locale, le prime manifestazioni d'interesse sarebbero già pronte.