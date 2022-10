Home Rock Bar, svelata la data ufficiale della riapertura

Le prime voci avevano iniziato a circolare già nei giorni scorsi, ora è arrivata l'ufficialità: dopo due anni di chiusura, Home Rock Bar riapre a Treviso venerdì 21 ottobre. Locale o meglio la casa del rock trevigiano torna nella sua storica location con rinnovata energia e tante novità per il pubblico. Tre gli ex dipendenti che hanno rilevato il locale e preso ispirazione per il suo ritorno dai famigerati ‘dive bar’ di Miami e New York: luoghi in cui tutti sono bene accetti, si va vestiti casual e dove ci si sente a casa.

«Locali che ti spingono a riscoprire, passateci il termine, il tuo lato spensierato e più vero» racconta la nuova gestione. Per questo anche l’offerta eno-gastronomica segue questo trend: scelta ristretta a una sola linea di birra alla spina, pochi superalcolici e la nuovissima "pizza alla Tavola" una pizza totalmente customizzabile dal cliente. La musica rimarrà al centro della programmazione del locale. Grand Opening con il Gozzo’s Party di Giorgio Gozzo de i Rumatera, a seguire sabato 22 l’intramontabile ‘Party Hard’ con il resident dj Christian Effe e poi aperto subito tutte le sere.

La programmazione prosegue già inizia a trapelare qualche data, come l'ospitata de gli OTR, la storica band che festeggia a casa lo storico traguardo dei 25 anni di carriera. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del rap italiano. Ma anche i Mariachi Perlalta il 1 novembre per il “Dia De Los Muertos”, o i Riff Raff il 28 ottobre. «Sarà una stagione all’insegna musica, dando spazio a tutti i generi, con un occhio alla scoperta di nuove proposte, come sempre è stato negli anni passati - concludono i gestori -. Ma su tutti ci piace ricordare l'evento in programma la sera di Halloween, il 31 ottobre, quando festeggeremo come tradizione vuole, dal 2008, il Compleanno di Home con la consueta Festa a sorpresa».