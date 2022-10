Home Rock Bar riapre a fine ottobre: «Tornano feste e concerti»

Home Rock Bar è pronto a riaprire le porte di casa: entro fine ottobre il celebre locale in zona Fonderia sarà di nuovo operativo. A rilevare l'attività Jonatan Bin, per quattro anni dipendente del bar ed ex braccio destro di Amedeo Lombardi, ex titolare della fallita Home Festival Srl. Un ritorno alle origini che riconsegnerà alla Fonderia uno dei suoi locali più amati.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'asta fallimentare per la vendita del mobilio e degli interni si è tenuta nei giorni scorsi. 16.500 euro la base d'asta: il gruppo Industrial Forniture Moro se l'è aggiudicata a 50mila euro. Alla loro porta si è poi presentato Jonatan Bin che, dopo aver lavorato all'Home Rock Bar per quattro anni, ha deciso di riportare in vita il locale in vista della stagione invernale. Una bella novità arrivata a poche ore dalla notizia dello smantellamento della Supersonic Music Arena per fare posto ad un nuovo supermercato. In Fonderia a Treviso, invece, Home Rock Bar è pronto a rinascere dalle sue ceneri: il locale sarà praticamente lo stesso del pre-chiusura con serate a tutto rock e musica dal vivo. In cucina il menù con brunch e hamburger si arricchirà con la novità delle pizze alla pala per tutti i trevigiani che vorranno pranzare o cenare in zona. La data esatta della riapertura verrà svelata nei prossimi giorni: la notte di Halloween potrebbe essere già uno dei primi eventi della nuova gestione ma tutto è ancora in attesa di conferma. La cosa certa è che Home Rock Bar è tornato ed è pronto a sfidare anche i pesanti rincari delle bollette invernali. Gli amanti del rock ringraziano.