Mobilitazione all'Hotel San Marco: «Il Cansiglio non è in vendita»

La proposta di vendita dell'Hotel San Marco ha portato, domenica 13 novembre, le associazioni della zona ad organizzare una mobilitazione di protesta al grido di "Il Cansiglio non è in vendita". Tra i promotori della manifestazione il consigliere comunale di Fregona, Daniele Dal Mas che spiega: «La Regione Veneto avrebbe a disposizione i fondi del Pnrr per la sistemazione dell'hotel, senza bisogno di venderlo. Sarebbe possibile poi sfruttare parte dei fondi che il Governo Draghi aveva concesso per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 proprio per l'adeguamento delle strutture ricettive del Cansiglio. Non si può pensare solo alle aree dolomitiche come zone che debbano avere vantaggi derivanti dalle molte presenze turistiche che eventi come le Olimpiadi porteranno - spiega Dal Mas -. Si è sempre detto che la difficoltà principale a livello turistico per le nostre zone e per la provincia di Belluno sta'nella ricettività ed ecco che ad esempio strutture come quelle del Cansiglio potrebbero rientrare nella promozione turistica legata alle Olimpiadi ed essere rimesse a nuovo anche in quest'ottica. Proprio per il Cansiglio, visto che qualcuno continua di tanto in tanto a parlare di un areoporto a Cortina, si potrebbe pensare alla creazione di un prato con corridoio di ingresso di uscita e da lì fare il volo notturno anche verso Cortina. Sarebbe utile anche per esigenze di carattere sanitario e per il soccorso alpino e gli atleti ospiti nell'Alpago e in Cansiglio ci sarebbero molte meno difficoltà a raggiungere Cortina. Ricordo tuttavia che il San Marco era l'hotel dove Almirante veniva a fare i convegni e penso che il governo di Fratelli d'Italia possa avere la volontà di concedere fondi anche per questo motivo».

Le altre proposte

«Sul progetto di innevamento e irrigazione del campo da golf - continua Dal Mas - parte grazie al contributo della provincia di Belluno che ha deciso di sostenere il progetto con circa 300mila euro insieme al comune di Tambre che investe circa 250mila euro messi a disposizione dal tavolo per il Cansiglio e 150mila euro messi dal golf club. L'incontro si è tenuto in provincia di Belluno il 7 ottobre per condividere il progetto tra i vari enti in modo ecosostenibile per il Cansiglio. In questi giorni hanno preso il via i lavori di sistemazione della strada che porta a Malga Filippon, grazie a Veneto agricoltura. Auspico infine - conclude Dal Mas - che Regione Veneto e Ministero dell'Ambiente lavorino in sinergia per il riconoscimento della Foresta del Cansiglio tra i siti Patrimonio Unesco».