Covid, apre il nuovo hub vaccinale all'ex Maber di Villorba

Lavori completati a tempo di record all'ex Maber di Villorba. L'area industriale chiusa dal 2012 diventerà dalla prossima settimana l'hub vaccinale più grande del Veneto. Dopo le prime indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, l'Ulss 2 ha confermato i queste ore che il nuovo centro vaccini aprirà da lunedì 10 maggio.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 11 alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, e del direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. L'azienda sanitaria punta quindi a raggiungere le 10mila vaccinazioni giornaliere con l'apertura del nuovo hub in Via della Cartiera. Un annuncio arrivato in concomitanza con l'apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni dei 50enni. Il Veneto ha messo a disposizione 800mila posti liberi sul portale regionale. Ecco perché il ruolo del nuovo hub all'ex Maber assume un'importanza ancor più strategica nella campagna vaccinale delle prossime settimane.