Discoteca e lounge bar con giardino estivo: apre Hypnotic Club Treviso

Un nuovo locale è pronto ad animare le notti dell'hinterland trevigiano: davanti all'ex Panorama di Villorba, venerdì 26 maggio dalle ore 21, aprirà i battenti "Hypnotic Club Treviso", discoteca, lounge e club in grado di ospitare fino a un migliaio di persone nella sua area esterna. I primi ospiti confermati per la serata inaugurale sono Igor S e Lady Brian. I dj animeranno la notte di apertura del nuovo locale esterno rivolto ad un target di giovani, ma non solo. L'ingresso al giardino estivo sarà gratuito.

I titolari sono Alberto Chiorboli, attuale proprietario de "La vetrina del gusto" in centro a Treviso, e il socio Filippo Ongarato. Lo stabile fa parte del consorzio Willorba ed era un vecchio negozio di quasi 500 metri quadri di superficie, acquistato nel novembre del 2022. Da lì i due soci hanno deciso di convertirlo in discoteca per animare le notti trevigiane. L'idea è quella di dare vita a un locale contenitore di eventi con ospiti e serate a tema. I lavori di rifacimento della struttura inizieranno in questi giorni e andranno avanti tutta l'estate. Il locale coperto sarà dunque pronto intorno al mese di ottobre. Nel frattempo però Alberto e Filippo non hanno perso tempo e hanno deciso di dare vita al giardino estivo usando parte del parcheggio antistante al locale che aprirà tra una settimana e potrà ospitare fino a un migliaio di persone mentre la discoteca interna, dall'autunno, avrà una capienza di circa 700 clienti.

Il commento

Alberto Chiorboli spiega ai nostri microfoni: «L'idea nasce dalla nostra passione di organizzare feste ed eventi privati. Io e Filippo avevamo da tempo il sogno di aprire un locale tutto nostro, due anni fa abbiamo iniziato a lavorare al progetto e, nel novembre scorso, siamo riusciti a trovare lo spazio adatto a noi, in una zona strategica sulla Pontebbana e vicinissima a Treviso. Hypnotic sarà l'unico club della zona a non avere case e altre attività nelle vicinanze. Un valore aggiunto non da poco per chi vuole vivere il mondo della notte. Volevamo portare qualcosa di nuovo alle porte di Treviso, c'è ancora molto lavoro da fare ma siamo prontissimi a iniziare questa nuova avventura».