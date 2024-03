Assistenza ai pazienti colpiti da ictus: premio alla centrale di Treviso Emergenza

Dal 2021 la centrale operativa Suem 118 di Treviso aderisce al progetto MonitorIcTUS, monitoraggio nazionale della qualità promosso da Angels e ISA-AII e dedicato ai servizi medici di emergenza (Emergency Medical Services, Ems).

L'analisi di specifici indicatori del percorso pre-ospedaliero del paziente con ictus, in accordo con i criteri di qualità definiti dalla European Society for Emergency Medicine, ha consentito al Suem 118 di Treviso, diretto dalla dottoressa Mariluisa Ferramosca, di ricevere il premio Ems Gold, assegnato ai team che garantiscono alti standard proprio nella prima fase della presa in carico della persona colpita da ictus. L’efficienza del percorso monitorato e premiato è la chiave per ridurre i tempi di trattamento di questa patologia, tempo dipendente, con incidenza nella popolazione che varia tra 95 e 290 nuovi casi di ictus all’anno ogni 100mila abitanti: in provincia di Treviso se ne verificano annualmente circa 1600.

I commenti

«Il premio che ci è stato assegnato per il lavoro svolto nel secondo trimestre 2023 ci stimola a ridurre ulteriormente i tempi per il trattamento dell’ictus, anche attraverso la creazione di una sinergia sempre maggiore tra ambito extra e intra-ospedaliero» le parole della dottoressa Ferramosca.

«Un ulteriore riconoscimento alla Centrale Operativa Suem 118 ribadisce l’elevato standard dell’operato di tutto il nostro staff dedicato alle urgenze emergenze. Il premio Ems Gold che si aggiunge a quelli già assegnati ai reparti che si dedicano alla gestione del paziente con ictus è una conferma dell’importanza della continua collaborazione e sostegno tra le varie équipe» conclude il direttore generale, Francesco Benazzi.

Il plauso di Zaia

«Da Treviso la conferma che il nostro sistema veneto dedicato all’emergenza e urgenza è uno strumento su cui i cittadini possono contare, trovando risposte adeguate e veloci in quei minuti in cui si combatte per la vita di una persona. Nello specifico, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla Centrale operativa trevigiana del Suem 118 per la gestione del paziente colpito da ictus ma sappiamo che le stesse abilità, dedizione, e professionalità il Suem le esprime in qualsiasi intervento a cui sia chiamato» ha detto il presidente Zaia esprimendo il suo compiacimento per il premio Ems Gold assegnato ai team del Suem 118 Treviso Emergenza.