Nonna Ida Boiago spegne 101 candeline: festa a Casa Marani

Ogni anno che passa, soprattutto dopo il traguardo dei 100, è una conquista e un regalo. Lo sanno bene i famigliari, gli operatori e gli ospiti di Casa Marani che martedì 13 febbraio hanno festeggiato una nonna amatissima, Ida Boiago, che dal 2016 condivide questa parte di cammino nella struttura di Villorba, a due passi da dove la signora è nata e cresciuta.

Per i suoi 101 anni è stata organizzata una festa speciale, perché la fine dell’anno scorso è stata complicata non poco dalle sue condizioni di salute. Ma nonna Ida ha una fibra fortissima ed ha fatto rientro a Casa Marani, dopo un passaggio in ospedale, con un fedele alleato, l’ossigeno, e con tanta voglia di regalare ancora tanti sorrisi a tutti. Presenti alla festa il figlio Gianni con la moglie Lucia, la figlia Lucia con il marito Stefano, i nipoti Alessandro e Serena e i pronipoti Cristian, Linda ed Eva. E tra le autorità l’Assessore Egidio Barbon per contro del sindaco Francesco Soligo e la presidente di Casa Marani Daniela Zambon.

E’ stato il figlio a ricordare la vita della mamma, originaria di Catena di Villorba, in quella che un tempo era denominata “Contrada Le Roe” (oggi via Marconi). Il lavoro in cartiera è una delle cose che ancora oggi Ida ricorda in modo vivido. Perché dopo la seconda Guerra Mondiale riuscì a sposare Attilio Favaro, che purtroppo morì prematuramente in un incidente stradale, lasciandola sola quando Gianni aveva 7 anni e la piccola Lucia uno soltanto. Fu perciò costretta a rimboccarsi le maniche e a sostituirlo nel lavoro in cartiera, per mandare avanti la famiglia e garantire ai figli un titolo di studio. Fino ai 93 anni ha vissuto con il figlio e la famiglia, poi ha scelto di essere coccolata a Casa Marani dove ha ricevuto parole di affetto e ammirazione.

La lettera

«Sei entrata nel cuore di tutti noi, ci ha colpito la tua personalità forte e determinata, ma anche dolce e sensibile. Una forza della natura su cui fare sempre riferimento. Sei fonte di ispirazione per molti di noi - si legge nella lettera - e ci emoziona partecipare a questo traguardo che hai raggiunto. Auguri, 100 candeline non solo per celebrare la tua vita, ma anche per riconoscere la luce che hai portato in quelle di tutti noi. Noi tutti siamo onorati di conoscerti e ti ringraziamo per tutto quello che sei». Il segreto della sua longevità? Ha sempre mangiato con moderazione e in modo semplice, con i cibi “di una volta”. Anche se oggi ha mangiato molto volentieri il tiramisù preparato in suo onore.

Gli altri compleanni

In realtà si è trattato di un triplice compleanno, perché sono stati festeggiati in questa giornata altri due ospiti, che in confronto ai 101 di Ida sembrano due giovani: Pierina Sordi ha raggiunto il traguardo degli 89 anni, Settimo Voltarel addirittura i 90. «Per mantenere giovani i nostri nonni ci divertiamo e ogni giorno facciamo tante attività - conclude la presidente Zambon -. Le attività, anche quella fisica, con l’aiuto di fisioterapisti, logopedisti e psicologi, ci aiutano ad allargare la vita dei nostri ospiti e per quanto possibile ad allungarla. Ci aspettiamo altri centenari sulla scia della signora Ida che ci ha rallegrato con la sua presenza ed è un esempio di come si possa stare in casa di riposo».