Ideeuropee presenta "CambiaMenti", un mondo nuovo in venti racconti

Dal fax all’iPhone, passando per i social network. Per la Storia con la maiuscola gli ultimi due decenni sono stati teatro di una vera e propria rivoluzione nel campo della comunicazione. Una trasformazione radicale che ha investito strumenti e abitudini, rappresentando una fonte inesauribile di stimoli e spinte in avanti per la storia di Ideeuropee, cominciata proprio nel 2001. Un periodo talmente tanto denso, dentro e fuori l’agenzia, da meritarsi una raccolta di racconti inediti. Polaroid del mondo com’era, e com’è diventato, una per ciascuno di questi vent’anni. Si intitola “CAMBIAMENTI. I vent’anni che hanno sconvolto i ventenni (e la comunicazione)” ed è il regalo che Ideeuropee scarta per l’importante anniversario festeggiato nel 2021.

«Non una biografia, ma tracce originali a firma di Andrea Alfieri, scrittore e copywriter, nonché ospite di “AmalgaMenti”, il coworking gratuito promosso da Ideeuropee per talenti della comunicazione under 35. Niente toni da autocelebrazione, bensì una narrazione divertente che poggia su un espediente narrativo: i vent’anni al centro del libro sono raccontati attraverso venti temi scolastici, scritti da altrettanti ragazzi, la cui vita e le cui esperienze si intrecciano con l’attività dell’agenzia. Dai loro scritti e dai commenti del loro professore emerge un mondo in evoluzione, nei mezzi e nella mentalità» spiega Piergiorgio Paladin, fondatore e guida di Ideeuropee, che prosegue: «La copertina realizzata in stampa lenticolare, l’impaginato grafico che ricalca il modello dei fogli protocollo usati a scuola per i temi di italiano, l’intreccio di voci su cui poggia l’impianto narrativo: tutto il progetto è stato pensato per dare vita a un prodotto editoriale insolito, un libro che guarda al passato per rendere omaggio alla nostra città – perché non è un caso che i fatti raccontati abbiano trovato in Treviso terreno fertile, se non addirittura una fonte d’ispirazione – e allo stesso tempo si rivolge alle generazioni future, a cui lasciare una testimonianza della straordinaria metamorfosi di cui siamo stati spettatori».

Ad aprire la raccolta è il racconto su una delle più eclatanti prese di posizione contro il razzismo nel mondo dello sport, un episodio che riporta la memoria al match al Tenni tra i calciatori del Treviso e la squadra del Genoa e al gesto di solidarietà nei confronti del giocatore nigeriano Akeem Omolade nato da uno spunto di Ideeuropee. Chiude il libro il tema dedicato alla challenge tra agenzie di comunicazione #SOSteniamoLeSerrande, lanciata su Facebook da Ideeuropee in pieno lockdown per aiutare i piccoli commercianti. In mezzo, icone pop e trovate pubblicitarie, messaggi provocatori ed altri di sensibilizzazione, Netflix e Chiara Ferragni.

L’opera ha ispirato lo spettacolo tra talk show e teatro “CAMBIAMENTI” con protagonisti il narratore sportivo Federico Buffa e Piergiorgio Paladin: un’occasione per riflettere su come siamo cambiati negli ultimi vent’anni e su come è cambiato il nostro modo di comunicare dagli inizi del Duemila ad oggi. Ospite il regista Giancarlo Marinelli.