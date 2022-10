Identità alias per studenti transgender: incontro con le scuole della Marca

Un regolamento per tutelare diritti, sicurezza e futuro degli studenti che stanno vivendo un percorso di transizione sessuale già in età scolastica. L'identità alias è uno strumento di tutela già noto da tempo nel mondo del lavoro e delle università ma, giovedì 20 ottobre a Palazzo Rinaldi, è stato presentato un regolamento ad hoc per le sole scuole superiori, dedicato quindi a studenti ancora minorenni. «Nulla di obbligatorio - spiega l'avvocato Valentina Pizzol ai nostri microfoni - Rete Landlord, l'avvocatura per i diritti Lgbt ha messo a punto questo insieme di norme che gli istituti potranno decidere di attivare assolutamente su base volontaria. Si tratta di una proposta nata da un'esigenza concreta: i dirigenti scolastici di 3-4 istituti superiori trevigiani hanno contattato Rete Landlord affermando di volerne sapere di più sui modi per tutelare gli studenti transgender all'interno dei loro istituti».

Come funziona

L'identità alias è pensata come un insieme di norme e agevolazioni per tutelare in primis i diritti dello studente in fase di transizione ma anche l'istituto scolastico che potrà così muoversi nel pieno rispetto delle normative vigenti. Come già anticipato, la novità principale dell'iniziativa presentata a Palazzo Rinaldi sta nel fatto di includere nel progetto studenti minorenni. Un lavoro di ricerca durato un paio d'anni e messo a punto anche grazie alla collaborazione di psicologi ed esperti. La presentazione di giovedì è un'anteprima, a cui seguiranno nuovi incontri già in programma a Genova, Torino e in molte altre città italiane. A Treviso la richiesta di incontro è partita da un gruppo di 2-3 istituti che hanno contattato Rete Lenford per capire come muoversi. L'identità alias si attiva solo su richiesta volontaria dello studente che dovrà presentare domanda scritta al dirigente scolastico. A questo punto il preside chiamerà a colloquio i genitori del richiedente. Non sarà però obbligatorio il consenso della famiglia per attivare l'identità alias. Se la scuola lo riterrà idoneo lo studente potrà beneficiare di una serie di tutele alla persona in grado di farlo vivere nel miglior modo possibile la sua transizione all'interno delle mura scolastiche. Nel concreto si tratta di lasciare all'alunno la libertà di decidere se usare il genere maschile o femminile, utilizzare gli spogliatoi del genere a cui sente di appartenere e via dicendo. Nel mondo del lavoro e a livello universitario si tratta di pratiche adottate già da tempo in tutta Italia. 139 le scuole superiori che hanno già adottato il regolamento di Rete Lenford. Toscana e Lazio le regioni con il numero più alto di scuole aderenti. In Veneto i numeri sono però ancora bassi: solo 7-8 istituti delle province di Padova e Verona hanno aderito mentre a Treviso ancora nessuna scuola ha adottato le identità alias. «La speranza è che, dopo l'incontro a Palazzo Rinaldi - conclude l'avvocato Pizzol - sempre più istituti possano sensibilizzarsi a questo tema».