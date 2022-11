Uc Trevigiani in lutto, addio all'ex direttore sportivo Idillio Bettiol

Si è spento Idillio Bettiol: aveva 84 anni. Nato il 7 maggio 1938, ha fatto il direttore sportivo dell’Uc Trevigiani nella categoria Juniores per 5-6 anni. Di professione fruttivendolo, ha lavorato nel supermercato di via Albona (nel quartiere dell’Immacolata a Santa Bona) per poi passare ad un negozio di Villorba. Abitava a Treviso, in via Ellero, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. A piangerlo oggi ci sono i tre adorati figli. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.

Nella foto sopra Idillio posa con gli juniores del 1981. Partendo da destra in piedi: Maurizio Paladin, Franco Borsoi, Paolo Finotto, Giovanni De Bortoli, Luciano Parpinello. Accucciati Idillio Bettiol (nel riquadro rosso) e il padre di Luciano Parpinello, Adriano, che si è spento nel 1997.