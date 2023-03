Malore nel sonno, il sorriso di papà Igor si spegne a 49 anni

Era andato a dormire stando bene ma, in piena notte, il suo cuore ha smesso di battere all'improvviso strappandolo all'affetto dei suoi cari. La scomparsa di Igor Sperandio ha suscitato grande cordoglio in queste ore tra le province di Venezia e Treviso.

Originario di Monastier, Sperandio viveva a Musile di Piave con la compagna Serena ed il figlioletto Mattia, di soli 13 anni. Una tragedia del tutto inattesa: sabato mattina Igor aveva partecipato all'inaugurazione della sede elettorale del candidato sindaco Gianluca Forcolin a San Donà di Piave. Imprenditore nel settore del marketing e della pubblicità, aveva lavorato con Mondadori, Antenna Tre e Tva Vicenza. A San Donà curava la pubblicità del Festival della bonifica. Le sue passioni erano la musica dei Pink Floyd e la pesca ma era anche un grande amante del calcio, tifoso dell'Inter aveva giocato come portiere nelle giovanili dell'Udinese ed era sponsor della squadra Musile Mille. Il figlio Mattia gioca con il Sandonà Calcio e spesso Igor lo accompagnava agli allenamenti, fiero che il figlio avesse seguito la sua passione. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore da amici e conoscenti sui social: «Ci eravamo visti sabato mattina, avevamo tanti progetti in testa da sviluppare, ti aspettavo martedì in ufficio per il tuo amato lavoro e la passione per la politica. Riposa in pace, amico mio» le parole di Gianluca Forcolin. L'ultimo saluto a Igor Sperandio sarà celebrato mercoledì 15 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa di Musile di Piave.