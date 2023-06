Ikea apre un nuovo negozio "Plan&Order" in provincia di Treviso

Ikea Italia rafforza la sua presenza in Veneto e annuncia l’apertura, da luglio, di due nuovi Plan&Order Point a Vicenza e Silea. Si tratta di un format con cui Ikea punta a essere sempre più accessibile anche a chi abita lontano dai punti vendita tradizionali, offrendo un’esperienza su misura che risponda alle richieste di ciascun cliente. I nuovi touchpoint andranno ad arricchire l’ecosistema dell’azienda nella regione, affiancando il tradizionale store di Padova aperto nel 2005.

Il Plan&Order Point in provincia di Treviso andrà ad occupare una superficie di oltre 100 metri quadrati nel centro commerciale "Sileamare" a Silea. Quello a Vicenza sarà invece dentro al centro commerciale "Palladio". Entrambi saranno dedicati alla pianificazione dei diversi ambienti della casa, dalla cucina al living alle camere da letto, e fungeranno anche da supporto all’acquisto online dell’intero range Ikea. Un modo per avvicinare i prodotti e i servizi Ikea ai clienti, dando loro la possibilità di trovare ispirazione per la propria casa, senza dover viaggiare troppo. Queste nuove aperture rappresentano un’ulteriore conferma della strategia omnicanale di Ikea capace di integrare punti vendita fisici con lo sviluppo del digitale, permettendo così ai clienti di scegliere dove e come interagire con il brand scandinavo e la sua offerta.