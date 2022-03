Il migliore imitatore di Brignano viene dal Camerun e vive a Miane

E’ di origine camerunense il più “fedele” tra gli imitatori di Enrico Brignano, tanto che ieri sera il comico romano – dopo averlo incontrato nella trasmissione “A ruota libera” domenica - lo ha voluto a teatro ad assistere al suo spettacolo.

Dimitri Tchana è arrivato in Italia tanti anni fa, ed è stato affidato ad una famiglia di Miane (Treviso) che lo ha accolto e con cui è cresciuto. Si è integrato perfettamente, tanto da essersi costruito un futuro da chef dopo la frequenza della Scuola Alberghiera. Oggi lavora ed è benvoluto da tutto il paese, dove si è comprato una casa.

Dimitri, conosciuto come Dimo, nel suo account TikTok pubblica video con le sue imitazioni. Brignano “originale” lo ha incontrato e conosciuto alla trasmissione “A ruota libera” su Rai1, che domenica ha raccontato la sua storia. E lunedì sera lo ha invitato al suo spettacolo a teatro, a Roma, come attestato di stima verso questo ragazzo mianese.

“Ascoltare Dimo nelle sue imitazioni è davvero impressionante, per la somiglianza incredibile con il Brignano originale – dichiara l’onorevole Angela Colmellere, assessore a Miane, che conosce bene Dimitri fin dal suo arrivo in Italia -. Sono contenta per l’opportunità che ha avuto questo ragazzo, capace di integrarsi nella nostra comunità imparando a camminare da solo e poi correndo verso i traguardi da lui ambiti”.