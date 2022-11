Cesare perde la vista, ai genitori il ricavato della mostra a Palazzo Sarcinelli

Duemilacinquecento è un numero che quest’anno acquista un duplice significato per l’associazione Inquadra Aps. Definisce infatti sia la quantità di visitatori che hanno visitato la mostra "Imperfezioni", tenutasi a palazzo Sarcinelli dal 10 al 25 settembre scorso, sia l’ammontare della cifra raccolta durante la stessa mostra a favore di Cesare, figlio di una giovane coppia coneglianese che ha perso la vista a causa di un glioma alle vie ottiche, la cui storia è raccontata ogni giorno dalle pagine Facebook e Instagram “La storia di Cesare”. La cifra consegnata qualche giorno fa ai genitori di Cesare, frutto della generosità dei visitatori e delle donazioni per l’associazione durante l’esposizione, ammonta esattamente a 2.540 euro.

Il commento

«Abbinare le nostre attività culturali all’impegno sociale è una grande soddisfazione - spiega Andrea Armellin, presidente dell’associazione -. Siamo felici che le persone continuino a darci fiducia e partecipino numerose alle nostre iniziative. Siamo già al lavoro per la prossima edizione della mostra, ma sono molte anche le iniziative che stiamo portando avanti in questo periodo. Per chi volesse conoscerci meglio, l’appuntamento è per l’ultimo martedì del mese nella nostra sede, in via Maset 1». Quella terminata il 25 settembre è la sesta edizione della mostra che porta ogni anno una ventina di fotografi a sviluppare un tema per poi esporre i risultati tutti insieme.

Inquadra

Nata nel 2008 nella città del Cima come gruppo informale di fotografi, nel 2021 Inquadra si è costituita in associazione APS riconosciuta e conta ad oggi oltre un centinaio di soci. Al suo attivo annovera incontri di confronto con fotografi, proiezioni estive di multivisioni, serate dedicate alle proiezioni di foto di viaggio, corsi di fotografia di vario tipo e gite fotografiche.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 12 dicembre l’associazione propone al Dina Orsi l’ultimo appuntamento annuale con “Inquadra i viaggi”, racconti di viaggi con proiezione fotografica. Mario Cimarosti ci accompagnerà con il suo racconto e le sue fotografie per 24mila km lungo la via della seta (inizio alle ore 21). Ingresso libero.