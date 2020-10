Impianti sportivi Bolge: il Comune investe 253mila euro

E’ ormai imminente la partenza dei lavori per la manutenzione degli spogliatoi del campo sportivo e la conservazione della superficie della pista di atletica del polisportivo comunale A. Bolge di Vedelago.

Due interventi, attesi ed improcrastinabili, per il quale l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare 253mila euro. In entrambi i casi è stata avviata in questi giorni la procedura amministrativa che si concluderà entro la fine del mese di ottobre. Riguardo gli spogliatoi, i lavori prevedono interventi di ristrutturazione dei pavimenti e rivestimenti degli spogliatoi e docce, con interventi di sostituzione di sanitari e rubinetterie, sostituzione dei serramenti interni, e lavori all’impianto termo-idraulico per il ripristino funzionalità impiantistiche di base e l’adeguamento delle centrali termiche. L’intervento avrà una spesa complessiva di 133mila euro (di cui 30mila finanziati dalla Regione) ed il progetto esecutivo prevede la realizzazione dei lavori in complessivi 45 giorni. Per quanto riguarda l’intervento di conservazione della superficie della pista di atletica, i lavori prevedono opere di sottostruttura necessarie per adeguare alla attuale normativa Fidal la fossa per il percorso siepi, l’adeguamento della pedana di salto in lungo, il nuovo profilo superficiale dell’anello di pista con il ripristino dello stato superficiale di usura tipo e l’adeguamento delle zone di stacco della pedana di salto in alto e del lancio del giavellotto. Prevista anche la formazione di nuova segnaletica orizzontale e del kit di targhette per pista a 6 corsie. L’intervento, del costo complessivo di 120mila euro, prevede anche in questo caso la realizzazione dei lavori in complessivi 45 giorni.

Spiega l’assessore allo sport, Fabio Ceccato: «Il doppio intervento di manutenzione straordinaria è stato finanziato e progettato perché oramai da considerarsi inderogabile per poter consentire un uso adeguato della struttura e superare alcune datate criticità. Esso riguarda sia la conservazione del manto sintetico esistente, frequentata da circa 400 fruitori tra bambini ed amatori, il rifacimento degli spogliatoi. La pista di atletica, da tempo necessita di una sostituzione, essendo già da anni non più omologata per le gare mentre la sostituzione del manto sintetico, già completata, era diventata ormai un’urgenza anche per dare risposta all’associazione calcistica di Vedelago che, specie nei periodi di condizioni meteorologiche sfavorevoli, può trovare nel campo artificiale un’ottima alternativa per gli allenamenti. Rimane comunque in piedi la volontà dell’amministrazione comunale di creare, nei prossimi anni, un polo sportivo nella parte sud-est del Comune nell’ambito dell’operazione connessa con il Piano ambientale. I tempi non potranno essere immediati mentre la sistemazione dell’attuale Bolge lo era tanto da convincere la Giunta ad investire risorse negli impianti attuali che, comunque, in futuro, rimarranno a disposizione dell’Istituto comprensivo che già ne fa uso».