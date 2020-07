Malore in cantiere, impresario e padre di tre figli muore a 62 anni

Era arrivato in cantiere poco prima delle 8 di mattina per una nuova giornata di lavoro ma una fitta improvvisa alla testa gli ha fatto perdere i sensi portandolo in pochi minuti al decesso. E' morto così il geometra Claudio Viola, 62 anni, molto conosciuto a Castelfranco Veneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il malore fatale lo ha colpito nel cantiere di una casa in ristrutturazione nella zona di Piazzetta Cadore, a Castelfranco. Non appena gli operai si sono accorti che Viola aveva perso i sensi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area del cantiere e l'ambulanza del Suem 118: il personale sanitario ha fatto di tutto per provare a rianimare il 62enne ma per lui era ormai troppo tardi. Appassionato in gioventù di corsa e atletica leggera, Claudio Viola non aveva dato nessun segnale nelle scorse settimane che potesse far presagire una simile tragedia. Oggi lo piangono la moglie Vannia, i tre figli Elisa, Alberto e Andrea, la mamma Gemma e il fratello Stefano. Di recente Viola era diventato anche nonno del piccolo Paolo Aurel. La notizia della sua scomparsa improvvisa ha lasciato senza parole centinaia di residenti a Castelfranco che avevano avuto modo di conoscerlo sia per il suo lavoro che per il suo carattere affabile e sempre disponibile nei confronti del prossimo. I funerali saranno celebrati sabato 25 luglio, alle ore 10.30 nel Duomo di Castelfranco Veneto. Dopo la cerimonia, la salma verrà cremata.