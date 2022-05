Inaugurato in centro città il nuovo store del più grande Apple Premium Reseller italiano

All’appello degli store del nord Italia del brand C&C mancava Treviso (anche se nella Marca è già attivo un punto vendita a Montebelluna) ed ecco che oggi, 7 maggio, il più grande Apple Premium Reseller italiano ha aperto il suo ennesimo negozio. "Oggi abbiamo inaugurato il nuovo C&C Treviso - Apple Premium Reseller in piazza Monte di Pietà. Tecnologia, qualità e assistenza nel cuore del centro storico. In bocca al lupo e buon lavoro!" ha commentato il sindaco Mario Conte. Il reseller Apple, oggi presente in tredici regioni italiane, è approdato nel capoluogo trevigiano per offrire agli appassionati della iconica mela morsicata tanti servizi e device made in Cupertino, insieme all’Assistenza Autorizzata Apple.

Nel 2021 l’azienda pugliese dei fratelli Gigli ha compiuto 20 anni e ha ottenuto il riconoscimento di “Campione della crescita 2021”, conferito dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza che, annualmente, premia le imprese con più espansione economica in Italia nell’ultimo triennio. C&C, infatti, diventato ormai un caso aziendale, rientra tra le 400 realtà imprenditoriali italiane che sono riuscite a distinguersi positivamente nonostante un quadro macroeconomico difficile. A testimoniarlo vi è pure il fatturato record di oltre 250 milioni di euro che conferma l’incredibile sviluppo dell’impresa pugliese che negli ultimi mesi ha aperto altri diversi store in Italia ed ha portato a termine altrettante relocation di negozi nelle città di Pescara, Erbusco, Bolzano, Udine e Salerno.

Sono tanti i settori in cui C&C S.p.A. sta investendo, fra cui le risorse umane, impiegate per offrire ai clienti servizi sempre più personalizzati. Una parte di queste, infatti, è dedicata al Customer Service, fiore all’occhiello dell’azienda. Tra le novità in arrivo, anche un’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un numero verde dedicato, oltre al già presente servizio di personal shopping. Non solo retail ma ampi margini di crescita anche sul fronte Education che già oggi vede C&C, in qualità di Apple Authorised Education Specialist, prima azienda in Italia e tra le prime otto in Europa per penetrazione dei prodotti Apple nella scuola e per i risultati conseguiti con i suoi progetti didattici.