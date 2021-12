Asolo, inaugurato il nuovo vax point: «Qui oltre mille vaccinazioni al giorno»

È operativo da questa mattina, giovedì 2 dicembre, il nuovo centro vaccinale di Asolo, allestito a tempo record nell'ex scuola elementare di Sant’Apollinare, in via Malombra. La struttura sarà in grado di gaantire oltre mille vaccinazioni al giorno e sarà accessibile dalle 8 alle 20, festivi compresi. Obiettivo dell'Ulss 2 è provare a raggiungere le 9mila vaccinazioni giornaliere grazie anche all'apertura, entro la prossima settimana, di un nuovo centro vaccini nel distretto di Pieve di Soligo. Al momento sono 6 i centri vaccinali aperti in provincia di Treviso. Negli ultimi giorni l'Ulss 2 ha registrato un importante aumento delle prenotazioni e degli accessi grazie ai richiami per le dosi booster e alle prime dosi ad accesso libero.

Oltre ad Asolo, sono operativi anche i centri vaccini a:

Godega di Sant'Urbano, Campo Fiera, dalle 8 alle 20 tutti i giorni.

Monastier, Casa di cura Giovanni XXIII, dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato.

Ormelle, Centro servizi per anziani di Roncadelle, dalle 8 alle 20 tutti i giorni.

Vedelago, Nido integrato “La Tartaruga”, dalle 8 alle 20 tutti i giorni.

Villorba, Ex Maber, dalle 8 alle 20 tutti i giorni.

È possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid al seguente link.